В России выявили 4 896 новых случаев COVID-19

13 мая. 11:14

За минувшие сутки в России выявили 4 896 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 474, в Петербурге - 337, в Подмосковье - 171. В Краснодарском крае - 206, в Ставропольском крае - 77, в Крыму - 43, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 8, в Ингушетии - 10, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 250 290.

Госпитализированы за сутки 2 506 человек, на 25,3% меньше, чем накануне. Выздоровели – 7 257 пациентов, за все время - 17 633 601.

Умерли за сутки 105 человек, с начала пандемии - 377 464.