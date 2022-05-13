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ЕС дополнительно выделит на военную помощь Украине полмиллиарда евро

ЕС дополнительно выделит на военную помощь Украине полмиллиарда евро

Европейский союз собирается дополнительно выделить на военную помощь Украине 500 млн евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 млн евро для оказания военной поддержки Украине", - цитирует его РИА Новости.

Таким образом, общая сумма составит 2 млрд, добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее Совет Евросоюза одобрил финансирование в 1,5 млрд евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.

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