ЕС дополнительно выделит на военную помощь Украине полмиллиарда евро

13 мая. 10:59

Европейский союз собирается дополнительно выделить на военную помощь Украине 500 млн евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я намерен объявить, что мы как ЕС предоставим новый транш в 500 млн евро для оказания военной поддержки Украине", - цитирует его РИА Новости.

Таким образом, общая сумма составит 2 млрд, добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, ранее Совет Евросоюза одобрил финансирование в 1,5 млрд евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.