В Британии назвали визиты Лаврова в Алжир и Оман большим достижением для России

13 мая. 10:57

Приезды министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим успехом для Москвы, пишет британское издание Rai Al Youm.

Как указывает газета, президент Алжира Абдельмаджид Теббун и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид на встречах с Лавровым подтвердили готовность на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит западным странам заменить российские энергоносители.

Издание отметило, что Москва восстанавливает свое влияние в арабском регионе, назвав это "большим достижением для российской дипломатии". Также газета обратила внимание на то, что Россия исторически поддерживала Ближний Восток и пыталась решить проблемы региона, в отличие от США и Европы, которые "продолжают выстраивать отношения с арабскими странами в колониальной манере".