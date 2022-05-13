В Душанбе началось заседание СМИД СНГ

13 мая. 10:47

В пятницу, 13 мая, в Душанбе проходит пленарное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

На нем будут обсуждаться перспективы развития сотрудничества в рамках Содружества, особое внимание участники уделят вопросам международной безопасности и развитию связей в гуманитарной и научной областях.

Как отметил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, на проходящей сегодня встрече было решено провести следующее заседание СМИД СНГ в Нур-Султане.

"В узком формате принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ 15 октября 2022 года в городе Нур-Султан Республики Казахстан", - цитирует его ТАСС.