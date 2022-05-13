Китай не готов открыть границы для российских туристов

13 мая. 10:44

Сухопутная граница Китая с Россией для туристов пока останется закрытой, сообщает правительство Приморья.

"Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина – неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР», - сообщил глава краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

Он добавил, что в КНР сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, продолжают действовать серьезные ограничения на перемещения людей и товаров даже между городами. «Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов", - констатировал Старичков.

Авиасообщение между Россией и Китаем было восстановлено 14 марта. Также Россия сняла ограничения на выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем. Автомобильные пункты пропуска в Приморье работают, но пересечь границу могут только грузовики с товарами.