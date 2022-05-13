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Племянник Назарбаева останется под арестом еще месяц

Племянник Назарбаева останется под арестом еще месяц

Срок содержания под стражей Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продлен на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.

"12 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Кайрата Сатыбалдыулы", - сказано в заявлении.

Напомним, Кайрат Сатыбалдыулы был арестован 13 марта. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". Как отмечается, проверяется причастность Сатыбалдыулы и к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

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