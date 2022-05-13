Племянник Назарбаева останется под арестом еще месяц

13 мая. 10:37

Срок содержания под стражей Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продлен на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.

"12 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Кайрата Сатыбалдыулы", - сказано в заявлении.

Напомним, Кайрат Сатыбалдыулы был арестован 13 марта. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". Как отмечается, проверяется причастность Сатыбалдыулы и к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.