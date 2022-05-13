Автобус из Узбекистана перевернулся в Казахстане, погибли двое

13 мая. 10:20

В Казахстане в ДТП попал автобус из Узбекистана, погибли два человека - помощник водителя и пассажир автобуса, оба узбекистанцы.

Всего в автобусе в момент аварии находились 53 пассажира, из них 47 - граждане Узбекистана. С различными травмами госпитализированы 16 узбекистанцев, двое в реанимации, сообщает МИД республики.

По данным Генконсульства Узбекистана в Алматы, ДТП произошло 12 мая в Жамбылской области. Пассажирский автобус двигался по маршруту Нукус – Алматы. По предварительным данным, ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий (дождь и град). Водитель не справился с управлением и, в результате столкновения с прицепом трактора, двигавшегося в попутном направлении, перевернулся.

"При Генконсульстве Узбекистана в Алматы создана рабочая группа по организации помощи пострадавшим. Дипломаты выехали на место инцидента. Поддерживается связь с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Решаются организационные вопросы транспортировки тел погибших на Родину. Ситуация находится на контроле", – информирует МИД Узбекистана.

По факту ДТП начато досудебное расследование.