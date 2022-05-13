Евросовет высказался за укрепление мировых институтов по ядерному разоружению

13 мая. 10:04

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что необходимо защищать и укреплять мировые институты, занимающиеся проблемой ядерного разоружения.

"У нас есть международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Мы должны защитить и укрепить их, чтобы обеспечить мир и безопасность", - сказал он во время визита в японский город Хиросима.

Глава Евросовета также отметил, ситуация с безопасностью в мире находится под угрозой, в том числе из-за действий России на Украине и ракетных испытаний в КНДР.

Напомним, накануне Шарль Мишель вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принимал участие в саммите Япония - ЕС.