Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро рухнул ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,53%, РТС - на 0,84%.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, столь сильное укрепление рубля вовсе не означает, что российские власти примут решение о снятии валютных ограничений, вводившихся для прекращения девальвации.



"Напротив, чем рубль будет крепче, тем будет менее вероятно, что власти отменят валютные ограничения. Падение официального курса доллара и евро на бирже означает лишь рост спреда к курсу реальному, по которому можно купить валюту и что-то с ней сделать. Поэтому текущее искусственное укрепление рубля мало на что воздействует с точки зрения принятия решений", - сказал он.



Кроме того, нынешнее укрепление рубля на бирже влияет на экономику не стандартным для такого процесса образом. "Укрепление рубля начинает искажать картину российской экономики. Если посмотреть на индексы РТС в долларовом выражении, то он показывает рост доходности, между тем речь идет не о росте доходности, а только о виртуальном укреплении рубля", - пояснил Александр Абрамов.



В итоге создается только видимость позитивного эффекта, в то время как на самом деле ничего от укрепившегося рубля не меняется. "По аналогии с индексами РТС укрепление рубля будет создавать виртуальные эффекты видимости, что наша экономика растет, скажем так, в долларовом выражении, однако в современных условия курсы рубль-доллар и рубль-евро имеют значение только для очень узкого круга импортных операций и мало на что другое влияют", - заключил экономист.