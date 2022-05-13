Грузия упростит правила внутреннего транзита

13 мая. 10:01

В Грузии в 2023 году изменятся правила внутреннего транзита, при которой иностранные товары перевозятся между складами временного хранения (СВХ) и таможенными складами на территории страны без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Согласно законопроекту, представленному в парламент Грузии, с 1 марта 2023 года за оформление внутреннего транзита будет установлена единая пошлина сроком на 90 дней в размере 50 лари (около $16). В настоящее время внутренний транзит оформляется в общей сложности на 90 дней с ежедневной платой один лари.

Будет увеличена плата за выдачу одной пары транзитных номеров, она составит 50 лари. При этом проект закона отменяет плату в размере 30 лари ($10) за восстановление утерянного номера, а также санкцию за просроченный внутренний транзит в размере пяти лари за день.

Кроме того, законопроект отменяют долгосрочный внутренний транзит (на 365 дней), так как услуга не пользуется спросом.