В Дохе поддержали ядерную сделку с Ираном

13 мая. 9:50

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал США и Иран снизить напряженность и подчеркнул диалог между Тегераном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как пишет агентство IRNA, Катар призвал Штаты и Иран к "позитивным" дискуссиям, поскольку участники переговоров намерены начать четвертый и потенциально решающий раунд непрямых переговоров, чтобы попытаться возобновить ядерную сделку с Тегераном.

"У нас прочные и стратегические отношения с Вашингтоном, и у нас хорошие отношения с Тегераном, и мы не хотим усиливать напряженность, которая негативно отразится на Катаре и регионе", - сказал министр.

Он также отметил, что есть постоянные звонки с США и Ирана, а также призывы к тому, чтобы они участвовали в обсуждении в позитивном ключе.