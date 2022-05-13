В аэропорту Франкфурта задержан координатор ЕС по ядерной сделке с Ираном

13 мая. 9:46

В аэропорту Франкфурта задержали заместителя главы внешнеполитической службы Европейского союза, выступающего координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщил он сам в своих социальных сетях.

"Я был задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по пути из Тегерана в Брюссель", - сказал он.

Замглавы внешнеполитической службы ЕС добавил, что ему не объяснили, за что он задержан. Отмечается, что у Мора забрали паспорт и телефоны.

Напомним, Иран и "шестерка" международных переговорщиков (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие санкций против Ирана. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.