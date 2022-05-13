В России начались исследования новой вакцины от коронавируса

13 мая. 9:44

В России стартовали исследования вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котором разработали препарат, Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

"Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо", - рассказал он.

Гинцбург добавил, что возникают сложности с набором добровольцев, так как сложно найти людей, у которых нет антител к COVID-19, из сотни желающих привить удалось лишь несколько человек.

Вакцинация новым препаратом требует двукратного введения одного компонента.