Талибы намерены покупать газ и нефть у России

13 мая. 9:36

Афганистан готов подписать конкретные соглашения по закупке российских энергоносителей, сообщил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

Он отметил, что стороны ведут переговоры в сфере бизнеса и финансов. По его словам, Кабул настроен на развитие экономического сотрудничества с Москвой.

"Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь. Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения", - сказал он в интервью РИА Новости.

Джавал Насир Гарвал, назначенный запрещенным в РФ движением "Талибан", приступил к работе в Москве в апреле, после того как МИД выдал ему официальную аккредитацию.