Эмин Агаларов купит в России завод для производства энергетиков "Жара"

13 мая. 9:29

Энергетические напитки "Жара" которые до недавнего времени разливались в Германии могут начать производить в Московской области, совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует приобрести для этого завод в Можайске, пишет "Коммерсантъ".

Структуры первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова интересуются покупкой завода безалкогольных напитков "Спасо-Бородинские воды", сообщили изданию несколько источников. В начале мая Агаларов учредил по адресу завода "Спасо-Бородинские воды" компанию ООО "Уни Пак", ее основной вид деятельности - производство безалкогольных напитков, следует из ЕГРЮЛ .

Проект Агаларова по производству энергетических напитков "Жара" стартовал в 2019 году, энергетик разливался на мощностях немецкой пивоваренной компании Darguner Brauerei GmbH, а затем ввозился в Россию. Локализация производства позволит решить проблемы с логистикой, связанные с геополитическими осложнениями.

Отметим, ранее завод "Спасо-Бородинские воды" входил в ГК "Бородино" Тиграна Нерсисяна, в 2010 году структуры ГК "Бородино" вошли в банкротство.

В настоящее время стоимость имущественного комплекса "Спасо-Бородинские воды" составляет 500 млн рублей.