Похороны Леонида Кравчука состоятся в Киеве 17 мая

13 мая. 9:12

Первый президент Украины Леонид Кравчук будет похоронен на Байковом кладбище в Киеве 17 мая.

Как отметил близкий к семье экс-главы государства, тело политика доставят из Мюнхена, передает "Украинская правда".

Прощание с Кравчуком пройдет в "Украинском доме".

Напомним, Леонид Кравчук умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни 10 мая. По имеющимся данным, В 2021 году бывшего экс-главу государства госпитализировали с коронавирусом COVID-19 в одну из зарубежных клиник. Он длительное время находился в коме, а затем проходил реабилитацию в одной из городских клиник Мюнхена.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год. От имени Украины в декабре 1991 года вместе с президентом России Борисом Ельциным и главой Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.