Турции изменили условия получения гражданства

13 мая. 9:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение, согласно которому иностранцы могут стать гражданами страны в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее $400 тыс, сообщает TurkicWorld со ссылкой на вестник правительства Resmi Gazete.

Согласно распоряжению, это условие вступит в силу через месяц.

Стоит подчеркнуть, что ранее иностранцы могли получить гражданство Турции в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму $250 тыс.