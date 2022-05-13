Азербайджан вышел в финал "Евровидения"

13 мая. 0:23

Азербайджанский исполнитель Надир Рустамли вышел в финал песенного конкурса "Евровидение", трансляцию конкурса ведет официальный YouTube-канал шоу.

Также в финал пробились представители Бельгии, Чехии, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеции, Румынии и Сербии.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса вышли Армения, Греция, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Молдова, Португалия, Швейцария и Украина. Еще пять мест в финале зарезервированы за Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются крупнейшими донорами Европейского вещательного союза (EBC).

Напомним, финал "Евровидения" состоится 14 мая 2022, в нем примут участие 25 стран. Россию отстранили от участия в конкурсе из-за ситуации вокруг Украины.