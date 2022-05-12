Ставрополье обеспечит регион сырокопчеными колбасами

12 мая. 23:55

Один из крупнейших мясокомбинатов Ставрополья намерен вдвое увеличить производство сырокопченых колбас в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщил директор производства ООО "Олимпия" Владислав Анохин.

"Запланировано увеличение производства сырокопченых колбас практически в два раза - до 60 т в месяц. Есть планы и по увеличению производства полуфабрикатов. Деликатесы производятся комбинатом и сейчас, но увеличение запланировано по сырокопченым колбасам, поскольку они замещают импортные продукты, которые привычны потребителям", - цитирует его ТАСС.

Перед наращиванием производства мясокомбинат проведет реконструкцию части площадей - уже завершилось строительство новой холодильной камеры, в мае ожидается перенос оборудования, после чего часть завода перейдет под реконструкцию для расширения ассортимента и объемов производства.

"Ввод в эксплуатацию оборудования запланирован до сентября этого года", - пояснил представитель предприятия.

Напомним, ООО "Олимпия" производит до 30 т колбасных изделий в месяц и до 3 т полуфабрикатов в сутки и входит в тройку крупнейших мясокомбинатов Ставрополья. Его продукция - это более 120 видов сырокопченых, сыровяленых, вареных, полукопченых и варено-копченых колбас.