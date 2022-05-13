Литовское национальное радио и телевидение (ЛРТ) сообщает, что литовские фермеры прибегают к доиндустриальным методам ведения сельского хозяйства на фоне растущих цен на топливо и сырье.

Как отмечает Baltic Word, очередной всплеск цен на нефть и газ в результате западных санкций в отношении России привели к значительному увеличению расходов во всех отраслях европейской промышленности. Серьезный удар был нанесен по многим секторам: от сталелитейной промышленности и транспорта до производителей удобрений и сельского хозяйства. И Литва не стала исключением.

Исторически Литва - аграрное государство. Сельское хозяйство выполняет важные экономическую, социальную, экологическую и этно-культурную функции и считается основным сектором национальной экономики. Согласно статистике, 32,6% населения Литвы проживает в сельской местности. В сельском хозяйстве задействовано 6,4% работающего населения страны. В начале 2020 года площадь сельскохозяйственных угодий составила 52,1%. Литва занимала четвертое место по экспорту пшеницы в ЕС (по данным за 2018 год). На сельхозпродукцию и продукты питания приходится 18,4% общего экспорта и 13,1% импорта страны. Литовские продукты экспортируются в 155 стран.

Расходы на электроэнергию – самые большие из всех, с которыми сталкиваются производители продуктов питания в Литве. Фермерам приходится обрабатывать землю с помощью лошадей, поскольку они вынуждены отказываться от тяжелой техники. Литовские фермеры достаточно серьезно относятся к подобной перспективе. Они загоняют тракторы в гаражи и пересаживаются на лошадей. Вигандас Индрашюс, фермер из Биржайского района говорит, что решил продать свои тракторы и использовать лошадей для возделывания земли. ”Если нужно доставить тюк сена на расстояние не больше километра, ни к чему изнашивать технику, - уверен фермер. - Когда едешь на лошади, и экологии вреда нет, и топливо не расходуется”.

По словам пресс-секретаря министерства сельского хозяйства, число лошадей в Литве незначительно, более того, оно падает. В 1930-х годах в стране было более полмиллиона лошадей, а на сегодняшний день осталось всего 15 тыс. Хотя пресс-секретарь выразил сомнения по поводу достаточной эффективности такого метода ведения сельского хозяйства, он не исключил возможности его применения.

Таким образом, Литва возвращается к доиндустриальной экономике. Единственный плюс от таких методов ведения сельского хозяйства в век высоких технологий, экологичность. Но подобное оправдание слишком слабое для того, чтобы оправдать ухудшающееся благосостояние фермеров и неопределенное будущее. Опасные политические решения нынешних властей Литвы поставили жителей под угрозу нищеты и ведут к деградации национальной экономики, единственным транспортом и средством возделывания земель которой вскоре будут исключительно лошади.