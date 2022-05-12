В ЕС могут отложить запрет на российскую нефть

12 мая. 23:46

В Европейском союзе допускают возможность на некоторое время отложить запрет на импорт нефти из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По их информации, идея отложить введение мер против российского нефтяного сектора пользуется все большей поддержкой. В некоторых странах Евросоюза полагают, что сейчас необходимо сконцентрироваться по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго.

При этом источники отмечают, что есть и стороны, которые считают, что такие действия могут быть восприняты как знак слабости.