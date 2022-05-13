Иран требует у Афганистана воды

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил обеспокоенность в связи с позицией афганского правительства в отношении прав Ирана на реку Гильменд, которую он делит с Афганистаном, пишет Caspian News.

”Мы провели ряд встреч с министром иностранных дел Афганистана и добились подтверждения того факта, что у Исламской Республики Иран есть право на воду из реки Гильменд, закрепленное в ходе нескольких раундов дипломатических договоров, а также упомянутое в афганских СМИ”, - сказал Абдоллахиян сказал на закрытой сессии иранского парламента.

По его словам, во время встреч с афганским министром иностранных дел удалось договориться о выделении Ирану части вод реки из афганской плотины Камал Хан. Также Афганистан согласился предоставить иранской команде экспертов возможность проверить речное дно, ведущее к плотине Каджаки. ”Когда плотина была полна, мы хотели, чтобы они открыли клапаны и выпустили воду, но Афганистан заявил, что если мы не проведем дноуглубительные работы, вода потечет обратно и у них будут проблемы с турбинами”, - сказал министр.

”Афганская сторона заявила, что ей нужно $3 млн. Если мы выделим деньги, их компании займутся решением вопроса. В конце концов, после долгих убеждений и оказанного давления временное правительство Афганистана открыло часть маршрута, хотя от этого было мало пользы”, - добавил министр.

Абдоллахиян пригрозил "Талибану" (движение запрещено в РФ) судебным разбирательством, если права Ирана на реку не будут восстановлены в соответствии с предыдущими договоренностями.

В конце января иранские протестующие заблокировали торговый маршрут между Ираном и Афганистаном из-за спора двух стран по поводу реки Гильменд, исток которой находится в Кабуле. Река течет на юго-восток около 1100 км и впадает в озеро Хамун, расположенное на афгано-иранской границе.

Тегеран с самого начала был против строительства плотины Камал Хан, поскольку она угрожала иссушить водно-болотистые угодья во многих регионах Ирана, в том числе и в провинциях, граничащих с Афганистаном. По словам иранских экспертов, озеро Хамун, а также десятки плодородных земель, которые питает река Гильменд, будут высушены из-за забора воды плотиной Камал Хан.

В 1973 году страны подписали Водный протокол по реке Гильменд, который Иран считает основанием для выполнения условий второй стороной. По протоколу Афганистан обязан ежегодно обеспечивать Иран 820 млн кубометрами воды. Вода должна поступать в болотистую местность возле озера Хамун вдоль общей границы двух стран.

Иран обвиняет Афганистан в нарушении своих водных прав, заявляя, что получает меньше ресурса, чем оговорено протоколом 1973 года. Предыдущее афганское правительство, свергнутое "Талибаном" (движение запрещено в РФ)в августе 2021 года, отрицало обвинения.

Ежегодные осадки в Иране составляют 240 мм, что гораздо ниже глобального уровня в 990 мм. Нехватка воды особенно остро чувствуется на востоке страны, где средний уровень осадков не превышают 115 мм в год. Ирану необходимо обеспечить доступ к приграничным рекам, особенно на востоке, поскольку потребление в стране растет.