В Сочи массово гибнут дельфины

12 мая. 23:29

В этом году массовая гибель дельфинов наблюдается на побережье Черного моря, в частности в Сочи, такой ситуации не было четыре года, сообщила директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей, пишет РИА Новости.

Видео с погибшими дельфинами на черноморском побережье появились в социальных сетях, у некоторых животных отсутствует хвост.

"С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов. Основная причина гибели дельфинов в этом сезоне в таком количестве, по нашему мнению, это эпизоотия (эпидемия среди животных – прим. ред.), возможно вирусная инфекция", - поделилась специалист.

Кроме того, считает Белей, смертность дельфинов могла возрасти из-за рыболовных сетей. Дельфины запутываются в сетях и тонут, затем рыбаки, чтобы не портить снасть и извлечь случайную добычу, отрубают запутанный плавник или хвост.

В 2019 году на Кубани было найдено 248 мертвых дельфинов, в 2020 году - 398, в прошлом году - почти 350.