12 мая. 23:14

Согласно исследованию, опубликованному в ведущем международном журнале Lancet Respiratory Medicine, симптомы коронавируса сохраняются два года и более у половины госпитализированных с долгим COVID-19.

Ученые проанализировали здоровье 1 192 человек, которые с острой формой коронавируса получали лечение в больнице в Ухане в период с 7 января по 29 мая 2020 года. Оценка состояния их здоровья проводилась через 6, 12 и 24 месяца после выписки. Оказалось, что даже через 24 месяца у 55% пациентов сохраняется по крайней мере один симптом COVID-19. Чаще всего пациенты годами жалуются на усталость или мышечную слабость.

Исследователи выяснили, что каждый десятый (11%) независимо от тяжести первоначальной инфекции, не может вернуться на работу спустя два года из-за постковидного синдрома, сообщается в официальном аккаунте российской вакцины Sputnik V.