Грузия и Швейцария подписали меморандум о миграции

12 мая. 22:26

Грузия и Швейцария оформили меморандум по вопросам миграции, документ подписали глава Минюста Грузии Рати Брегадзе и его коллега из Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

"Это первое соглашение, в рамках которого мы совместными усилиями будем содействовать развитию легальной миграции… Уже с июня мы предпримем практические шаги, грузинская делегация посетит Швейцарию, и мы начнем углубление сотрудничества как в направлении миграции, так и по другим направлениям", - сообщил Брегадзе.

Меморандум будет содействовать поощрению программ легальной миграции, усилению защиты прав мигрантов, а также сокращению нелегальной миграции.