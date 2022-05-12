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Канцлер Австрии пригрозил отобрать у "Газпрома" крупнейшее газовое хранилище в стране

Канцлер Австрии пригрозил отобрать у &quot;Газпрома&quot; крупнейшее газовое хранилище в стране

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что может отобрать у российской компании "Газпром" крупнейшее в республике подземное хранилище газа, если оно не будет заполняться топливом.

"Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский "Газпром" не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам", - сказал он в интервью онлайн-версии газеты Kronen Zeitung.

По данным издания, речь идет о хранилище "Хайдах", которое находится в федеральной земле Зальцбург. В настоящее время оно де-факто остается пустым.

Австрийский канцлер также сообщил, что Вена рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа, передает ТАСС.

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