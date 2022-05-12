Туроператоры с начала года задолжали россиянам 40 млрд рублей

12 мая. 22:08

С начала года долг туроператоров перед российскими туристами за несостоявшиеся из-за текущей геополитической ситуации туры, составляет около 40 млрд рублей, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Сумма значительная - 40 млрд рублей практически сейчас в моменте долг у туроператоров перед туристами", - отметила Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.

По ее словам, начать выполнять обязательства перед туристами можно при условии доступности нескольких массовых зарубежных направлений. В настоящее время Ростуризм совместно с другими ведомствами работает над расширением авиасообщения с дружественными странами, готовыми принимать туристов из России.

"Это важно для туристов в преддверии курортного сезона и важно для поддержки устойчивости отрасли, чтобы избежать банкротств", - подчеркнула Догузова.