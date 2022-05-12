В Карачаево-Черкесии нашли крупное средневековое городище

12 мая. 21:48

Ученые Института археологии РАН нашли в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) средневековое крупное поселение.

Городище, занимающее площадь более 40 га, археологи исследуют с помощью квадрокоптеров и тепловизоров. Их задача - до конца года составить подробный топографический план.

"По тому, что мы видим, это средневековый объект периода VIII-XIII вв., но пока не начнем раскопки, точно назвать возраст объекта не можем. Под землёй могут находиться более древние слои", - сообщил заведующий научно-отраслевым архивом, начальник Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умар Кочкаров.

Поселение состоит из небольших помещений, соединенных между собой. Рядом находятся два могильника - скальный и курганный. Ученые считают их находку большой удачей, поскольку на знаменитом Хумаринском городище, где археологи работают уже 15 лет, захоронения так и не нашли.

Исследователи предполагают, что на объекте предстоит очень большой объем работ: так, только для создания топографического плана необходимо не менее года. Далее объект будет поставлен на учет в Минкультуры, а затем можно будет получить разрешение на раскопки, передает ТАСС.