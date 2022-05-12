Россия отключит Финляндию от газа в пятницу?

В пятницу 13 мая Россия может прекратить поставки газа в Финляндию, сообщает газета Iltalehti.
"Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО", - говорится в материале издания.
Местный политик, председатель парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио подтвердил газете, что власти страны проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в НАТО.
"Мы готовы к этому и ожидаем, что это может произойти", - заявил он.
Эту информацию подтвердил и финский депутат Харри Харкимо.
По данным СМИ, ранее отключение газа ожидали в Финляндии 23 мая во время очередного платежа России.
Крупнейшими пользователями газа в Финляндии являются предприятия химической и лесной промышленности.