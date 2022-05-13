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Юные казахстанцы увидят "Губку Боба" и "Смурфиков" на родных языках 

Юные казахстанцы увидят &quot;Губку Боба&quot; и &quot;Смурфиков&quot; на родных языках 

Глобальная медиагруппа Paramount запустила телеканал Nickelodeon HD на казахском языке, который представит в Казахстане локализованную версию всемирно известного бренда Nickelodeon. 

Компания более 40 лет производит и показывает популярные шоу, подобранные с учетом интересов детей. 

До конца текущего года канал представит 354 премьерных эпизода, среди которых: "Губка Боб Квадратные Штаны", "Смурфики", "Варварка и тролль", "Элвин и бурундуки", "Звездный путь: Протозвезда" и "Трансформеры", а также новые телесериалы "Запредел" и "Загадки острова Рок".

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