Юные казахстанцы увидят "Губку Боба" и "Смурфиков" на родных языках 

13 мая. 4:40

Глобальная медиагруппа Paramount запустила телеканал Nickelodeon HD на казахском языке, который представит в Казахстане локализованную версию всемирно известного бренда Nickelodeon.

Компания более 40 лет производит и показывает популярные шоу, подобранные с учетом интересов детей.

До конца текущего года канал представит 354 премьерных эпизода, среди которых: "Губка Боб Квадратные Штаны", "Смурфики", "Варварка и тролль", "Элвин и бурундуки", "Звездный путь: Протозвезда" и "Трансформеры", а также новые телесериалы "Запредел" и "Загадки острова Рок".