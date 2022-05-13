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Дизайнеров из Ставрополья ждут на Неделе моды в Москве

Дизайнеров из Ставрополья ждут на Неделе моды в Москве

Фонд моды при поддержке правительства Москвы приглашает дизайнеров из Ставропольского края бесплатно принять участие в Московской неделе моды. Мероприятие пройдет с 21 по 26 июня в столичном парке "Зарядье". 

В свою очередь в пресс-службе администрации Ставрополя, уточнили, что мероприятие будет включать в себя не только демонстрацию одежды на подиуме, но также бизнес-площадку и демонстрацию шоурумов. 

Принять участие в "Неделе" смогут дома моды и дизайнерские марки, зарегистрированные на территории РФ. Для того, что бы стать участником модного события необходимо подать заявку до 16 мая на сайте.

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