Дизайнеров из Ставрополья ждут на Неделе моды в Москве

13 мая. 2:38

Фонд моды при поддержке правительства Москвы приглашает дизайнеров из Ставропольского края бесплатно принять участие в Московской неделе моды. Мероприятие пройдет с 21 по 26 июня в столичном парке "Зарядье".

В свою очередь в пресс-службе администрации Ставрополя, уточнили, что мероприятие будет включать в себя не только демонстрацию одежды на подиуме, но также бизнес-площадку и демонстрацию шоурумов.

Принять участие в "Неделе" смогут дома моды и дизайнерские марки, зарегистрированные на территории РФ. Для того, что бы стать участником модного события необходимо подать заявку до 16 мая на сайте.