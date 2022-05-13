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Жителей Астрахани оставят без холодной воды

Жителей Астрахани оставят без холодной воды

Проживающих на правом берегу реки астраханцев в 21:00 13 мая временно лишат холодной воды сообщает пресс-служба администрации города. 

Отключение продлится практически сутки. Жителей поселка Приволжье, Тинаки-2 оставят без холодной водой до 14:00 14 мая. Причина отключения - профилактические работы очистных сооружений водопровода. 

Также 27 мая произойдет прекращение подачи воды от Приволжья до 3-го Интернационала. Впрочем, в кранах  "зашумит" на следующий день, но для бесперебойной работы социальных зданий будут организованы специальные точки для отпуска воды.

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