Жителей Астрахани оставят без холодной воды

13 мая. 8:34

Проживающих на правом берегу реки астраханцев в 21:00 13 мая временно лишат холодной воды сообщает пресс-служба администрации города.

Отключение продлится практически сутки. Жителей поселка Приволжье, Тинаки-2 оставят без холодной водой до 14:00 14 мая. Причина отключения - профилактические работы очистных сооружений водопровода.

Также 27 мая произойдет прекращение подачи воды от Приволжья до 3-го Интернационала. Впрочем, в кранах "зашумит" на следующий день, но для бесперебойной работы социальных зданий будут организованы специальные точки для отпуска воды.