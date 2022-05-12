Названы четыре способа купить билеты Turkish Airlines в России

12 мая. 21:19

В настоящее время онлайн оплата авиабилетов Turkish Airlines картой "Мир" невозможна, однако у россиян есть несколько вариантов приобрести билеты перевозчика, пишет РИА Новости.

В кол-центре Turkish Airlines объяснили, что купить билет на самолет можно лично приехав в офис Turkish Airlines, также можно расплатиться на сайте авиакомпании картой зарубежного банка или попросить владельца такой карты приобрести билеты за вас.

Еще один способ купить билет - обратиться к компаниям-посредникам.

"Туристы могут продолжать планировать свои поездки, оплачивая в том числе авиабилеты любыми картами российских банков", – сообщили в OneTwoTrip.

В Туту.ру также подтвердили, что "оплатить билеты любыми банковскими картами, выпущенными в России, в том числе картой "Мир".

При этом у посредников нельзя приобрести дополнительные услуги на борту.

Напомним, в середине апреля появилась информация, что сайт Turkish Airlines снова позволяет оплачивать билеты рублями, сейчас опция оплаты картой "Мир" недоступна.