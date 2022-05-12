Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок с бойцом из США

12 мая. 20:53

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов проведет следующий бой с амеркианским бойцом Нейтом Мэниссом. Об этом сообщил в своих социальных сетях инсайдер Джеймс Линч.

По его словам, бой пройдет 25 июня 2022 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, передает Чемпионат.com.

Напомним, в последнем бою Умар одержал победу над представителем США Брайаном Келлехером. Для Нурмагомедова эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Умар до сих пор не потерпел ни одного поражения. Нейт Мэнисс провел 15 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 14 побед и одно поражение.