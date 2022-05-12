Nordwind расширяет сеть маршрутов из Сочи

12 мая. 21:11

Авиакомпания Nordwind планирует летать в Сочи из 28 городов России.

В компании сообщили, что Nordwind совместно с партнером Pegas Fly в текущем весенне-летнем сезоне нарастит объем перевозок в Сочи на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прямые регулярные рейсы будут выполняться в Сочи из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Барнаул, Екатеринбург, Киров, Курган, Кемерово, Красноярск, Магнитогорск, Омск, Нижневартовск, Уфа, Нижнекамск, Нижний Новгород, Тюмень, Новокузнецк, Новосибирск, Орск, Пермь, Сургут, Сыктывкар, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Ярославль, Чебоксары, Челябинск.

Всего летом из Сочи будут выполняться полеты по более чем 60 внутренним и 22 международным направлениям.