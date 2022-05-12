Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в регионе

12 мая. 20:59

В четверг, 12 мая, на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе состоялась встреча глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ходе беседы стороны поговорили об актуальных вопросах двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию 19-20 апреля.

Главы внешнеполитических ведомств также сверили подходы к продвижению сотрудничества в рамках общих интеграционных объединений, включая Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).