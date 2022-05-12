Киев готов вести переговоры с Москвой

12 мая. 20:41

Украина готова к переговорам с Россией. Об этом в интервью газете Die Welt в ходе своего визита в Германию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он подчеркнул, что Киев не примет ультиматумы со стороны Москвы.

"Мы готовы к переговорам. Однако мы не готовы принять российские ультиматумы", - цитирует главу украинского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, переговоры между Россией и Украиной ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Беларуси, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа.