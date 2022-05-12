Лавров и Байрамов обсудили вопросы двусторонних отношений

12 мая. 20:39

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) обсудили вопросы двусторонних отношений.

"Министры провели предметный обмен мнениями по различным аспектам российско-азербайджанских связей и региональной повестки дня", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в четверг.

Также Лавров и Байрамов обсудили дальнейшие шаги по реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и Азербайджаном.