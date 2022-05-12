Херсонская область готова бесплатно снабжать Крым водой 

12 мая. 20:28

Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно-необходимыми для Крыма, требовать за это деньги никто не будет, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"В Херсонской области больше нет той враждебной к крымчанам украинской нацистской власти. Все они сбежали. Жители же Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу – это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области", - приводит слова собеседника РИА Новости.