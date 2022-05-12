Цены на Alpen Gold, Dirol и "Юбилейное" вырастут с 1 июня

12 мая. 20:12

Производитель шоколада Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone компания "Монделис" с 1 июня повышает отпускные цены на свою продукцию, пишут "Известия".

Шоколад Alpen Gold, Milka, Picnic, Toblerone станет дороже на 9–15%, бисквитная продукция, выпускаемая под брендами Belvita, "Юбилейное", "Барни" подорожает на 10-19%. Кроме того, на 10 % поднимутся цены на жевательные резинки Dirol и леденцы Halls.

Отметим, что производитель обозначил повышение стоимости для торговых сетей, ценник для потребителя установят в дальнейшем торговые сети.

В "Монделис" объяснили, что с июля прошлого года средний рост цены ингредиентов составил 43%, особенно сильно подорожали орехи, сахар, масла, молоко.