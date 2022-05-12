Церемонию вручения ТЭФИ перенесут

12 мая. 19:59

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена из-за событий вокруг Украины. Об этом сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно", - цитирует его РБК.

Швыдкой пояснил, что вручение премии ТЭФА – это всегда праздник и атмосфера повышенной радости, поэтому сейчас такого рода мероприятия неуместно.

Он также выразил надежду на то, что церемония пройдет "в обозримом будущем".