G7 обсудит "борьбу с дезинформацией" со стороны России

12 мая. 19:52

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на встрече в германской коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) планируют обсудить сознательную кампанию по дезинформации со стороны властей России. Об этом перед началом переговоров заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, участники встречи поговорят и о дальнейшей поддержке Украины. "В кругу "семерки" мы обсуждаем в последние недели и месяцы почти ежедневно, как можно поддержать Украину", - цитирует министра ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что страны G7 согласовывают санкции и предоставление военной помощи". По ее словам, встреча министров в Вангельсе имеет "стратегическое значение".

Кроме того, Бербок сообщила, что речь на встрече пойдет также о вопросах помощи беднейшим странам касательно снабжения продовольствием и энергетической безопасности.

Встреча министров иностранных дел G7 проходит в условиях повышенных мер безопасности в замке, который находится у побережья Балтийского моря. Она продлится до 14 мая.