Оппозиция в Армении анонсировала очередной митинг

12 мая. 19:38

В четверг вечером в Ереване завершился митинг оппозиции, завтра днем состоится новая акция протеста против действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Завтра снова пройдут акции неповиновения, а в 16.00 (15.00 мск) мы вновь соберемся здесь (в палаточном лагере оппозиции на площади Франции). У нас есть важное дело", - заявил вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян на собрании сторонников.

По его словам, некоторые сотрудники полиции не хотят применять силу против протестующих, они оставляют службу.

"В Армении сейчас нет демократии, есть диктатура одного человека, которую мы скоро уничтожим", - добавил Сагателян.