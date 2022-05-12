Нацбанк Грузии будет проводить жесткую денежно-кредитную политику

12 мая. 19:34

Национальный банк Грузии будет проводить жесткую денежно-кредитную политику до тех пора, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены. Об говорится в заявлении регулятора.

В Нацбанке напомнили, что ранее 2022 год считался периодом снижения глобальной инфляции, однако из-за событий на Украине возникли новые риски инфляционные риски. В частности, санкции против России и ограничения на поставки привели к значительному росту цен на отдельные категории товаров на мировых рынках.

"Следовательно, как в развитых, так и в странах с развивающейся экономикой инфляция значительно выросла. Рост цен во всем мире передался и грузинскому рынку, а инфляция, несмотря на снижение по сравнению с началом года, осталась на высоком уровне 12,8%", - сказано в сообщении.

Регулятор обращает внимание на то, что на фоне событий вокруг Украины перспективы зарубежного сектора пока неясны, однако недавнее укрепление лари помогло замедлить инфляцию импортных товаров. "Согласно текущему прогнозу, ожидается, что при прочих равных условиях инфляция останется выше целевого на протяжении всего года, но на фоне ужесточения политики она будет иметь тенденцию к снижению", - приводит заявление Нацбанка "Sputnik Грузия".

Напомним, накануне комитет денежно-кредитной политики Нацбанка Грузии сохранил ставку рефинансирования без изменений на уровне 11%.