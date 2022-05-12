В Ростуризме сообщили о беспрецедентной популярности чартеров в Дагестан

12 мая. 19:23

Чартеры в Дагестан начали летать с 30 апреля, данное направление показывает рекордную популярность, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, на майские праздники туристические чартеры были на 100% загружены по всем направлениям - их более десяти. При этом Дагестан - новинка сезона - "бьет все рекорды по популярности, самолеты загружены под завязку".

На заседании комитета Госдумы по туризму Догузова подчеркнула, что Ростуризм продолжает сотрудничать с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами по расширению полетов за границу.

"Мы работаем над тем, чтобы использовать и задействовать все возможности для того, чтобы поездки в дружественные страны, которые готовы наших туристов принимать, были возможны в этом летнем сезоне", - отметила она.