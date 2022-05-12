Wildberries и Ozon готовы работать с параллельным импортом

12 мая. 19:05

Крупнейшие российские онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon выразили готовность работать с товарами, продающимися на условиях параллельного импорта, пишет ТАСС.

"Wildberries поддерживает разрешение параллельного импорта. Мы полагаем, что эта мера позволит оказать поддержку как потребителям, так и предпринимателям", - сообщили в пресс-службе Wildberries.

В компании отметили, что открыты для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с российским законодательством. В Wildberries считают, что легализация параллельного импорта позволит расширить ассортимент, стабилизировать цены, создать новые рабочие места.

В пресс-службе Ozon также отметили важность обеспечения потребителей широким ассортиментом товаров. "Такая мера важна с точки зрения обеспечения необходимого для российских потребителей ассортимента и дает предпринимателям возможность предоставлять покупателям широкий выбор товаров - около 90% ассортимента площадки сегодня формируют продавцы. При этом, конечно же, для Ozon как платформы важно обеспечить покупателям качественные товары и не допустить появления на площадке подделок", - сообщили в компании.

Перечь товаров для параллельного импорта был опубликован 6 мая, ознакомиться с ним можно здесь.