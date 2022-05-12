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США ожидают, что Европа откажется от российской нефти на этой неделе

США ожидают, что Европа откажется от российской нефти на этой неделе

США ожидают, что Европа введет запрет на поставки нефти из России на этой неделе. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в Сенате Конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.

"Я по-прежнему смотрю на это достаточно оптимистично и считаю, что Евросоюз примет это решение если не на текущей, то на следующей неделе", - цитирует ее ТАСС.

По словам Донфрид, момент, когда Европа откажется от поставок российской нефти, очень близок.

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