США ожидают, что Европа откажется от российской нефти на этой неделе

12 мая. 18:58

США ожидают, что Европа введет запрет на поставки нефти из России на этой неделе. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в Сенате Конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.

"Я по-прежнему смотрю на это достаточно оптимистично и считаю, что Евросоюз примет это решение если не на текущей, то на следующей неделе", - цитирует ее ТАСС.

По словам Донфрид, момент, когда Европа откажется от поставок российской нефти, очень близок.