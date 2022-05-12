Жителей Пекина попросили уйти на трехдневный карантин из-за вспышки COVID-19

12 мая. 18:44

Муниципальные власти Пекина обратились к 20 млн жителей 12 районов города с просьбой провести три дня дома и сократить свои перемещения из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом заявил заместитель руководителя отдела пропаганды Пекина Сюй Хэцзянь.

Он подчеркнул, что в течение трех дней с 13 мая в 12 районах столицы Китая будет проводится ежедневное ПЦР-тестирование всех жителей. "В пятницу, 13 мая, призываем работать из дома. Субботу и воскресенье отдохнуть дома, сократить свои передвижения и на месте сдать ПЦР-тест", - цитирует его ТАСС.

Данная мера не затронет пекинские районы Мэнтоугоу, Хуайжоу, Миюнь, Пингу и Яньцин. Однако в них временно не будут работать развлекательные заведения, парки и отели.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 519 млн, из них более 6,2 млн человек скончались. В Китае выявлены 2 337 532 случая заражения.

