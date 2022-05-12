Молдавия заполнила весь опросник на статус кандидата в члены ЕС

12 мая. 18:38

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица передала главе представительства ЕС в Кишиневе Янису Мажейксу вторую часть анкеты-опросника для получения республикой статуса кандидата на членство в Евросоюз.

"Мы обещали, что до середины мая передадим ответы и на вторую часть опросника. Мы держим слово и передаем семь заполненных томов второй части", - заявила молдавский премьер перед передачей опросника.

Напомним, 3 марта президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.