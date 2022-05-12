Крым увеличит сельхозтерритории этим летом

12 мая. 18:23

Дополнительно будет введено в эксплуатацию порядка 20 тыс га сельхозземель, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Благодаря запуску Северо-Крымского канала дополнительно будет введено в эксплуатацию порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель для орошения агрокультур, в том числе зерновых. Так что все предпосылки для отличного урожая у нас есть. И это тоже один из результатов специальной военной операции", - написал он в своем Telegram-канале.

В Крыму посеяно 540 тыс га озимых культур и почти 260 тыс га яровых. В этом году урожай зерновых в России, в том числе пшеницы, может составить стать рекордным.

Северо-Крымский канал от Днепра был разблокирован в ходе спецоперации России на Украине.